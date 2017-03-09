老華僑訪台尋同窗 金鑰匙店員助圓夢

70歲老華僑阿嬤返台尋找小學同學，由於已離鄉30年，人事已非，獲頒金鑰匙殊榮的漢來飯店員工黃敏慧（圖）憑著空號電話及片斷地址，鍥而不捨，一圓阿嬤多年宿願，為人津津樂道。（漢來飯店提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年3月9日

70歲老華僑阿嬤返台尋找小學同學，由於已離鄉30年，人事已非，獲頒金鑰匙殊榮的漢來飯店員工黃敏慧憑著空號電話及片斷地址，鍥而不捨，一圓阿嬤多年宿願，為人津津樂道。

有觀光飯店界服務奧斯卡獎美譽的「金鑰匙授勳典禮」日前在台北舉行，漢來飯店客務部經理黃敏慧獲此殊榮，成為這屆南台灣唯一獲證的觀光飯店人員。

擁有金鑰匙認證的飯店服務員是服務水準的指標。漢來大飯店迄今已栽培3把金鑰匙，其中黃敏慧在漢來資歷20年，曾任職服務中心、櫃檯接待、禮賓接待、訂房中心，經歷完整，服務親切熱誠、反應靈敏，總是讓下榻客人留下深刻印象，口碑不錯。

黃敏慧說，令她印象深刻的是，曾幫一名70歲華僑房客尋找到小學同學。當時這名阿嬤離開台灣30年重回高雄家鄉，很想念一名小學摯友，但人事已非，記憶中的道路也變陌生。

黃敏慧表示，當時她憑著阿嬤給的空號電話及不完整的地址訊息，不斷詢問戶政事務所及電信局，終於找到對方，一圓阿嬤多年夢想。事後阿嬤請家人代筆來函感謝。

漢來飯店說，因為黃敏慧的鍥而不捨，讓客人可以和小學摯友重溫美好的回憶，真正感受到五星飯店顧客至上的溫暖服務。1060309

(中央社)