梅山汗路文化觀光祭 11日動感踩街

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2017梅山汗路文化觀光祭11日將以踩街遊行延續熱潮，當天下午由熱情動感森巴鼓、大型高蹺偶劇等團體，從梅山鄉環北街與中山路交叉口出發，行進到梅山公園，鼓動新活力。

嘉義縣文化觀光局今天表示，嘉義縣政府以「梅山迎春－2017梅山汗路文化觀光祭」大型節慶活動打造地方特色觀光，同時喜迎今年6月底將落成全台最長吊橋－太平雲梯。

文觀局說，11日踩街遊行邀24組表演團隊及10組街頭藝人展演，於當天下午3時開始，由才藝美女「無雙樂團」為踩街暖場表演，並任晚間表演節目壓軸。

文觀局表示，踩街隊伍包括「身聲劇場」，將有高蹺偶劇演出、國寶級「台灣豫劇團」重現抬花轎經典場景、「特技空間」有雜技、舞蹈及大型高蹺特技表演，另梅山社區團隊組各式各樣挑擔隊伍，重現舊時汗路文化。

文觀局說，踩街遊行開放民眾一同參與，詳情可到https://cms.niceday.tw/csrtraveling/product/2265網站報名，體驗挑擔踩街樂趣。1060309

(中央社)