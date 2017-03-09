老師看過來！傳藝中心紮根校園 向全國教師徵件
為落實傳統藝術基礎扎根工作，配合12年國民基本教育課程新課綱制定，國立傳統藝術中心推出「創意傳藝教案競賽」徵選，希望協助國內第一線教師進行傳統藝術教學。
國立傳統藝術中心表示，教育乃是百年大計，而傳統戲曲能否存續取決於觀賞人口的多寡，唯有讓傳統藝術在教育中紮根，持續培養新一代的觀眾，才能讓一台台忠孝節義的好戲永不落幕。
今年創意傳藝教案競賽徵集計畫將分為進階教案與初階教案兩類別，進階教案主要是要讓通過105年決選教案之教師，能提出更具延展性的教案進階計畫，通過現場試教審查者，將獲得10萬元獎金。
初階教案則維持原制度，分為初選(書面審查)與決選(現場試教)兩階段，通過初選者能獲得3萬元教案撰寫費之鼓勵，並規劃通過初選教師於暑期參加教案工作坊，汲取105年決選通過教案教師之教學經驗，作為8月應試決選之準備；通過決選並能於今年9月到11月進行試辦教學者，一樣可獲10萬元獎勵金。
創意傳藝教案競賽即日起開始收件至5月31日截止。詳情可詢國立傳統藝術中心。
(中時)
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