執行媽祖回鑾遶境勤務 警巡官昏倒送醫急救

苗栗縣警局通霄分局蔡姓巡官，9日上午近8時許，與同事執行白沙屯媽祖進香勤務，被發現在巡邏車上突然昏倒，且有口吐白沫跡象，緊急以巡邏車送通霄光田醫院急救，隨後轉往大甲光田醫院持續急救中，目前恢復心跳，可自主呼吸，惟意識不清。

分局長張嘉煌第一時間得知訊息，因勤務持續進行中，先指派組長蔡文欽及巡官陪同到醫院關切。

(中時)