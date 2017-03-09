最大誠意敬女神節 陳怡蓉「乳溝不好擠」網笑翻
3月8日是國際婦女節，不過現有不少人將其改成「女神節」、「女王節」，就是要讓女人被愛被呵護，藝人陳怡蓉也在臉書歡慶，並說要以最大誠意來致敬，不過用心擠事業線的她，卻讓網友快笑翻。
陳怡蓉為了敬天下女神「女神節快樂壓」，特地獻上最大誠意，決定放送事業線，「乳溝不好擠但姐用心」，不過仔細一看，她是用手指在胸口捏出一道小溝，讓網友都直呼「有感受到誠意」、「好幽默」，還虧她「老公有批准這樣擠溝的嗎」，逗樂不少粉絲。
(中時電子報)
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