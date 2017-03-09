天然美景成絕響 馬爾他「藍窗」坍塌

「藍窗」與本島的「藍洞」、科米諾島的「藍湖」並稱馬爾他「三藍」。(圖/資料照簡怡欣攝)

馬爾他「藍窗」坍塌，天然石灰岩拱門美景不復存在。(圖/美聯社)

地中海的藍如同色票千變萬化，馬爾他象鼻岩被稱為「藍洞」，海浪濤出深淺迷人的藍色調。(圖/資料照簡怡欣攝)

天然美景成絕響！馬爾他歌佐島(Gozo)著名景點「三藍」之一的「藍窗」(Azure Window)8日傳出坍塌消息，石灰岩拱門遭強風吹襲斷裂；據外媒報導，有遊客目擊落海過程，當時海風強勁海況不佳，「藍窗」上頭拱石突然便塌入海。而馬爾他總理馬斯卡特(Joseph Muscat)對此也在推特發文坦言心碎。

馬爾他是歐洲地中海著名度假勝地，蔚藍海水美景帶動熱門水上活動，其中歌佐島的「藍窗」與本島的「藍洞」、科米諾島的「藍湖」並稱馬爾他「三藍」，是馬爾他旅遊的必訪三大海上景點，每年夏季往往吸引潛水客朝聖，「藍窗」是由數百萬年前倒塌的兩個石灰岩洞構成，也曾是知名影集《權力遊戲》等電影取景地。

然一到冬季，馬爾他天候海風強勁，「藍窗」8日早上不禁強風吹襲坍塌落海，當地媒體指出，有目擊過程的居民表示，當時海面波濤洶湧且海上渡輪也因此停駛，突然眼前的拱門就崩塌了。天然美景成絕響，若來不及朝聖馬爾他「藍窗」，往東北方還有一處天然拱門峭壁「Wied il-Mielah」，規模與名氣雖不及「藍窗」，但依然能一睹地中海美景。

(中時電子報)