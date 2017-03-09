蔡政府踐踏軍人 陳長文：父親為台陣亡值得嗎？
政府擬修法管制退休將領赴中國大陸，甚至有可能把管制年限定為終身，並打算限制他們的言論，近來引起軒然大波；身為軍人子弟，且父親在戰事中陣亡的律師陳長文表示，自己對蔡政府此舉敢到寒心，更讓他反思，父親為了台灣犧牲是否值得？
陳長文投書《聯合報》指出，其父於民國38年從大陸來到台灣，之後又奉命回大陸剿匪，過沒多久即陣亡；他認為父親過世前，應該是希望自己的犧牲，能保衛所愛的人，「以軍人集體來說，對國家、同胞的認同，即使不幸犧牲，也是有價值。」
正因如此，看到政府打算對退休將領做出的管制，讓陳長文有「今夕何夕」的感慨。他說，退將若洩漏機密當然是違法，但損害國家尊嚴，則屬言論自由範疇，且他們參與大陸的活動，或許是覺得軍事交流對兩岸和平有幫助，即使出席大陸國慶，也未違反憲法「一個國家、兩個地區」的規範。
另外，陳長文提到，在未洩密的情形下，退休將領和一般平民沒有兩樣，所以也應享有同樣的言論自由，但蔡政府卻踐踏了這份自由，而軍事院校近來招生困難，正是因為軍人尊嚴遭踐踏所導致的寒心效應。
在陳長文看來，政客或一般人民，都該記得國軍的貢獻，就算不看功勞苦勞，政府也不該讓他們退休後成為二等公民，被歧視性地限制，他呼籲民進黨政府應尊重憲法、懸崖勒馬。
(中時電子報)
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