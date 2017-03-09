有讀有回 暖醫設LINE群組病友不孤單

亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆設立「林志隆醫師醫友交流區」LINE群組，病友可隨時發問，若遇特殊狀況，醫師會私訊回答，讓病友們在治療及復健的路上不孤單。

林志隆說，LINE群組的成立是為讓全國各地曾經因脊髓空洞症就診的民眾，以及懷疑自己可能罹患脊髓空洞症的患者，遇到突發狀況時能夠立即發問，彼此也能分享交流術後恢復情形及生活狀況。

他表示，病友若有提問，會由他提供諮詢服務，目前人數約有120人，讓病友們在治療及復健的路上不再孤單。

亞大醫院指出，38歲廖先生年輕時因跳水不慎，導致頸椎受傷四肢癱瘓，去年9月因疼痛檢查出神經損傷引發脊髓空洞症，在友人建議下尋求亞大醫院神經外科主任林志隆協助，期間因距離關係，多次透過LINE群組諮詢醫師意見，獲得完整醫療資訊。

廖先生表示，21歲那年受傷後，他便開始積極復健，第2年到桃園脊髓損傷潛能發展中心參與職訓，順利找到網頁設計的工作，也愛上桌球這項運動，業餘常參加大大小小的比賽。

他指出，但4個月前在當地醫院檢查發現脊髓空洞的狀況，已經壓迫到神經，若不及時處理，恐造成上肢癱瘓，所以就近接受開刀治療，但開刀後仍未好轉。

廖先生說，當時他每天因疼痛到無法下床，必須擦止痛膏緩解症狀，在病友推薦下，他加入亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆設立的LINE群組「林志隆醫師醫友交流區」。

群組內病友們可以隨時發問，遇到特殊狀況，醫師也會親自私訊回答，今年他決定轉往亞大醫院治療，總算症狀順利解除，讓他欣喜不已。他說，「若再早點知道，就不會捱痛這麼久了。」

林志隆表示，廖先生之前頸椎曾受過傷，出現神經沾黏的情況，加上經歷上一次開刀效果未達預期，造成脊髓空洞情況加重，引發上肢無力及疼痛的情況。

林志隆指出，為延續桌球生涯，廖先生才轉往亞大醫院治療，經8個小時的神經去沾黏及減壓引流手術，並同時施行後顱窩重建手術後，廖先生重新恢復健康，也重拾對桌球的熱愛。1060309

(中央社)