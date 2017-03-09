立委柯志恩質疑文化部：中正紀念堂轉型 充滿政治算計

中正紀念堂啟動轉型計畫，立委柯志恩質疑充滿政治算。 (資料照片)

「去蔣化」行動爭議四起，上月27日仍有許多遊客在中正紀念堂搶拍照。（圖/鄧博仁攝）

中正紀念堂立法院今舉行教育及文化委員會，邀請文化部長鄭麗君到場做業務報告，針對228中正紀念堂的轉型正義，文化部組成中正紀念堂轉型推動諮詢小組並舉行會議，立委柯志恩就質疑文化部所邀請的諮詢委員名單都在同溫層，「如果諮詢委員名單都具有相同的政黨色彩，就不會有公平的溝通平台。」

柯志恩嚴厲表示，文化部提出這樣的名單「就是對立的開始，就是充滿政治算計。」文化部應該廣開大門，讓各界意見可以表達。

鄭麗君則強調，她沒有政治算計，目前中正紀念堂轉型推動諮詢小組會議委員名單包括花亦芬、陳儀深、陳銘、黃長玲、蘇彥圖、陳俊宏以及葉虹靈等，「這是第一次的出席委員，未來仍會有多次諮詢會議，讓各界意見都能充分陳述。」

(中時)