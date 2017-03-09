台大論文造假 陳良基：違反誠信者佔少數

科技部和教育部允諾將在兩周內公布台大論文造假案的調查結果，科技部長陳良基今早接受電台專訪後表示，這些違反誠信的研究者「已經沒有未來了」，將面對法規懲處、研究經費追回等後果，科技部將依照國際慣例審查，但他認為，違反誠信者畢竟佔少數，科技部更重要的角色，應是如何幫助台灣與未來世界連結。

陳良基今早接受「POP radio」電台專訪時表示，對於台大論文造假事件「很痛心」，科技部將參照國外案例，讓科學證據說話，在審查過程中也會注意到利益迴避的問題，「對事不對人」。

此外，陳良基表示，規劃在下周揭牌成立「研究誠信辦公室」，專責處理學術倫理的相關問題，包括釐清共同作者的責任，他表示，許多研究者發現新的事物時，往往衝的很前面，沒有心思注意到相關規範，因此科技部就是要幫助他們釐清，避免不小心違法。

陳良基說，國外的要求也逐年在改變，像是很多國際期刊開始要求必須把共同作者的貢獻列出，避免浮濫掛名，或是過去發現造假，僅追回造假個人的研究經費，但現在很多地方的規定是全數追回，可見學術研究的規範也會做適度調整。

陳良基會後受訪時表示，希望各界給科學界空間，不要讓個人評價凌駕專業，他認為，涉及造假的人已經身敗名裂，不但將遭到法規懲處，研究經費也將被追回，這已足夠造成警惕作用，告訴學術界造假的事絕對不能做。

但陳良基認為，違反誠信的案例畢竟是少數，這些有問題的人已經沒有前途，「不需要花多力氣在他們身上」，科技部更重要的角色應該是如何讓台灣跟矽谷銜接，把未來科技帶回台灣，以及找出台灣研究人員、碩博士生的未來。

(中時)