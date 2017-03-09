MAKAPAH美術獎 徵件開跑

我要評比

原民會說，「第5屆MAKAPAH美術獎」徵件開跑，只要對台灣原住民文化有獨特的審美觀，能從不同角度欣賞原住民族人物及景觀等都能一同共襄盛舉。

「MAKAPAH」是阿美族語，代表著「美、帥、漂亮、讚嘆」之意，原民會以此做為美術獎之名，是希望民眾帶著相機及畫筆深入原鄉，記錄原鄉真實的生活型態。原民會表示，「第5屆MAKAPAH美術獎」即日起開始徵件，比賽共分為攝影與繪畫兩個類別，獎項豐富，總獎金高達新台幣138萬元，歡迎民眾報名參加。

原民會指出，今年將頒出66個獎項，其中繪畫類首獎20萬元、攝影類首獎12萬元，另於評選期間也將辦理入選作品的網路票選活動，只要參加就有機會抽大獎，希望攝影繪畫愛好者一起共襄盛舉。1060309

(中央社)