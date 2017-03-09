「性感女神」朱茵曬素顏 女神秀蘋果肌美爆

朱茵大方曬素顏。（圖／取材自朱茵微博）

香港「性感女神」朱茵演出周星馳電影《大話西遊》中的「紫霞仙子」深植人心，完美臉蛋與空靈仙氣相當經典，日前朱茵在大陸綜藝節目重現紫霞仙子，一舉一動仙氣十足，空靈美樣不亞於當年，而近日朱茵則是豪曬素顏，脂粉未施依舊亮麗。

朱茵素顏依舊亮麗。（圖／取材自朱茵微博）

朱茵三八婦女節在微博曬素顏照，秀凍齡好膚質，歲月幾乎沒有在她臉上留下痕跡，朱茵在陽光照耀下皮膚更加晶瑩剔透，從裡到外散發閃耀巨星光芒，45歲的朱茵舉手投足都散發女神氣息。

(中時電子報)