農田水利會節水有成 竹苗地區旱象稍見紓緩

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新竹地區目前已進入第一階段限水，加上苗栗地區水情燈號為稍微緊張的綠燈，使當地水情備受關注。水利署今（9）日表示，因積極採取各項節水管控措施，已有效減少用水，改善竹苗地區水情，當地旱象稍有紓緩。

水利署說，上述各項節水管控措施，包括日日監看水庫總量出水、加強農業用水灌溉管理、鼓勵農民1期作辦理自主休耕、適時啟動地面4次，及空中2次人工增雨作業增加降雨量，已有效減少用水，改善竹苗地區水情，當地旱象稍有紓緩。

水利署表示，特別感謝新竹及苗栗農田水利會配合採取農業用水加強灌溉管理，並宣導鼓勵農民申請休耕，自主性節省用水，讓水量蓄存水庫，已為新竹地區寶山及寶二水庫增加引水量約220萬噸；苗栗地區永和山及明德水庫增加引水量，分別約200及110萬噸。

上述措施除提升民生及產業用水穩定外，亦減少農業因缺水而致農業損失的情況，目前水庫水位下降趨緩，目前水情較2月下旬緩解。

目前新竹、苗栗地區的旱象，雖稍有紓緩，但尚未完全解除，水利署籲請民眾務必節約用水，珍惜水資源。

(工商)