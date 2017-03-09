台鐵：春節休假員工 235人記大過 無人免職

台鐵產業工會發起依法休假，工會成員計有331人被懲處，其中235人遭記一大過，無人遭記2大過免職。（資料照片/張鎧乙攝）

台鐵產業工會今年春節初夕到初三發起依法休假，抗議血汗輪班制度，事後有339人送考成委員會決定最後懲處，今立院交通委員會審理台鐵預算，台鐵局長鹿潔身於備詢時表示，考成會懲處結果出爐，總計有331人被懲處，其中235人遭記一大過，另有90人記一小過，6人記2小過，無人遭記2大過免職。

但台鐵局長鹿潔身強調，待5月底產業工會向勞動部「不當勞動行為裁決委員會」提出申訴結果確定後，才會公布和正式記過。

台鐵產業工會號召500多位台鐵員工於春節休假，有374人收到曠職通知書，最後339人被台鐵確定曠職，依程序台鐵各運務段須召開考成委員會，決定懲處，由於沒有人曠職超過4天以上，不至有人被免職。

(中時)