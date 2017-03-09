WBC》強！單局鯨吞9分 多明尼加逆轉海盜

我要評比

(10:25更新 補充多明尼加大聯盟球星)多明尼加分在經典賽C組，明天首戰加拿大，今天先拿海盜隊練兵。大聯盟熱身賽，多明尼加國家隊前5局，仍以1比4落後海盜，但6局上半，三壘手馬恰多(Manny Machado)2分炮助威下，單局攻下9分，終場就以10比6逆轉勝。

上屆經典賽，多明尼加8戰全勝，毫無僥倖的奪下第一座冠軍，本屆尋求二連霸。這次集結許多大聯盟球星，今天先發4棒包提斯塔(Jose Bautista)去年22轟，2棒坎農(Robinson Cano)和3棒馬恰多上季超過30轟，第5棒克魯茲(Nelson Cruz)更夯出43發全壘打，打擊會是多明尼加衛冕最大屏障。

(中時電子報)