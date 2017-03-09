中視《60分鐘》老屋都更 拚最後一哩路

台北市議員洪健益直言，文林苑後都更更難推。

強拆惹爭議 文林苑後都更更難推？！

號稱台北市都更最大指標「正義國宅」延宕20年，終於簽訂聯貸案，但北市長安西路又有都更案遭建商強拆引發爭議，成敗兩樣情！2012年台北市政府依法院判決拆除文林苑王家，引發社會運動，政府推動都更魄力遭質疑。台北市議員洪健益直言：「文林苑讓大家一朝被蛇咬，十年怕草繩，台灣太民粹，同意的永遠不講話，抗議的最大聲！」都市更新研究發展基金會執行長丁致成說：「如果政府能對少數不同意戶強制執行，才能保障多數人權益，否則會變成少數人予取予求。」

不滿住戶與建商簽私契約，反對戶彭龍三拒絕參與都更。

反對都更等於釘子戶？ 反對戶：建商抹黑

反對戶不願搬遷，背後苦衷絕非只有利益！台北市永春都更案反對戶彭龍三直言：「90%住戶都跟建商簽私契約，你永遠不知道你隔壁跟建商談什麼條件，你說這公平嗎？」永春都更案反對戶王東凱房子也遭建商突襲拆屋，他說：「『釘子戶』是建商對不同意戶惡意摸黑，市府協調會有人問我要多少錢，我說我沒有數字，我只是對估價過程有疑問。」新北市中和都更反對戶劉振華點出問題：「建造費59億多全部用住戶房屋地去質押貸款，建商一毛都不用出，都更完再跟我們分房子，合理嗎？」

前台北市副市長張金鶚認為，都更的程序正義必須做足。

公權力介入強拆？ 張金鶚：程序正義要做足

台北市長柯文哲上任後積極推動公辦都更，希望藉由公開透明機制減少爭議，前台北市副市長張金鶚認為：「房屋和土地畢竟是私有財產，政府推動都更，程序正義是關鍵，要先輔導、建立透明協商機制，最後提供替選方案，程序正義都做足，執行公權力強拆，才不容易有爭議。」

政策獎勵都更審核加速 遭質疑圖利特定對象

根據內政部營建署統計，全台不符合耐震標準的建築物約3萬4千棟，為了加速重建，行政院2016年底火速通過「危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」，

針對30年以上危險或老舊建物，可在6個月內審核通過，加快重建，但卻被批評有圖利特定對象之嫌。前中研院研究員楊重信認為：「速度能加快的有限，畢竟還是要百分之百同意，除非是單一地主或業主的個案，建議針對3萬4千棟未符耐震標準的房屋，弄個特別條例加速去做。」

台北北投海砂屋鋼筋裸露嚴重，都更談11年仍破局。

北投海砂屋都更整合失敗 住戶：盼公權力介入

為加速都更，政府祭出獎勵，若無公權力，要等住戶自辦都更，審查程序再快還是零！台北市北投歐洲花城9年前被鑑定是海砂屋，柱裂屋歪鋼筋裸露，危機四伏，住戶坦言自辦都更沒經費，再加上很多人已搬走，管委會也解散，住戶無奈：「大家都不團結，地震來怎麼辦？我們需要政府協助整合。」

「老屋都更 拚最後一哩路」完整內容請鎖定3月11日(六)下午1點及3月16日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)