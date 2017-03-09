春來貢寮嘗海鮮！「海洋資源復育園區」免費遊

卯澳漁港心靈角落。（新北市漁業處提供）

春天來了，看美麗山嵐、蔚藍海景、來貢寮品嚐美味海鮮吧！此外，睽違一年，新北市貢寮海洋資源復育園區，重新開放導覽解說服務，及日起受理預約，歡迎各級學校20人以上45人以下團體預約參觀！

貢寮漁港的吳家樓仔厝。（新北市漁業處提供）

來到貢寮，除了看沙雕、聽音樂祭、吃海產之外，你還有更知性的選擇！想知道怎麼分辨九孔跟鮑魚嗎？想知道九孔是怎麼傳宗接代的嗎？想知道魚類和九孔怎麼復育和放流嗎？想近距離觀察海洋生物嗎？歡迎向新北市貢寮海洋資源復育園區申請導覽解說，由專業的導覽人員帶各位一探究竟吧！

專業的解說人員向大家解說九孔生態。（新北市漁業處提供）

寮海洋資源復育園區的展示區域經歷了一年的維護整修，在3月開始重新開放各級學校申請參觀導覽服務，進行校外海洋教育教學課程，期望透過園區內豐富的海洋教育資源、專業解說人力、活潑有趣的方式，教育學子認識海洋、親近海洋，進而以身作則保護海洋，提昇國人生態保育觀念，達到資源維護永續利用成效。

園區內參觀流程分為影片欣賞、展示區導覽與生物培育室互動交流三項主題，園區影片主要介紹新北市海洋資源保育成果，從中瞭解園區在生態資源保育所擔任的角色，在室內展示空間，則是引導學生深入探究本市海域生態、特色物種貢寮鮑與大陸鮑的分辨及卯澳灣周邊景觀，最後到生物培育室實際觀察卯澳灣的海洋生物，以親身體驗和互動交流的過程，推廣海洋資源保育及環境維護之重要概念。

海洋資源復育園區新設置兩組觸摸池。（新北市漁業處提供）

新北市農業局長李玟表示，近年來海洋教育逐漸受到重視，本市貢寮海洋資源復育園區提供了最佳的環境，讓學生們踏出教室外，親自一窺海洋奧妙。今年園區增設了一套展示缸以及兩個觸摸池，可讓參觀民眾近距離接觸並看到更多海洋生物，是個好玩又可學習新知的地方。據園區統計，105年度有24團學生團體計有818人次申請導覽服務。

(中時電子報)