英相梅伊仰頭狂笑 遭網友惡搞
英國首相梅伊（Theresa May）8日在財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）公布預算時仰頭大笑，被網友說真像是卡通裡的大反派，紛紛後製惡搞。
鏡頭拍到梅伊仰頭狂笑，肩膀一聳一聳抖動，完全搶去韓蒙德的風采。
這段畫面很快在推特（Twitter）掀起討論，有上千名網友留言，有網友說「根本是卡通裡大反派的笑法」，有人說她「像是貓在咳嗽，要把毛球吐出來」，還有人說她像是鴨子在吞麵包。
有網友後製，直接把一整條魚塞進梅伊大張的嘴裡。更有網友說，「這大概是這星期看過最恐怖的一段影片」。
究竟是什麼事情惹得梅伊大笑？原來是議員柯賓（Jeremy Corbyn）提到莎麗郡（Surrey）房屋稅時表示，議長和梅伊的說法不一樣，指稱梅伊「搞不清楚狀況」，戳中了她的笑點。
許多人說，梅伊是在假笑嘲諷對方，也有人說這大概是梅伊第一次在公開場合大笑。1060309
(中央社)
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