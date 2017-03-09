英相梅伊仰頭狂笑 遭網友惡搞

我要評比

英國首相梅伊（Theresa May）8日在財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）公布預算時仰頭大笑，被網友說真像是卡通裡的大反派，紛紛後製惡搞。

鏡頭拍到梅伊仰頭狂笑，肩膀一聳一聳抖動，完全搶去韓蒙德的風采。

這段畫面很快在推特（Twitter）掀起討論，有上千名網友留言，有網友說「根本是卡通裡大反派的笑法」，有人說她「像是貓在咳嗽，要把毛球吐出來」，還有人說她像是鴨子在吞麵包。

有網友後製，直接把一整條魚塞進梅伊大張的嘴裡。更有網友說，「這大概是這星期看過最恐怖的一段影片」。

究竟是什麼事情惹得梅伊大笑？原來是議員柯賓（Jeremy Corbyn）提到莎麗郡（Surrey）房屋稅時表示，議長和梅伊的說法不一樣，指稱梅伊「搞不清楚狀況」，戳中了她的笑點。

許多人說，梅伊是在假笑嘲諷對方，也有人說這大概是梅伊第一次在公開場合大笑。1060309

(中央社)