一把火燒出虐待史 瓜地馬拉19少女喪命
瓜地馬拉1間過度擁擠的受虐兒少庇護所今天失火，至少19名青少女喪生。起火原因是部分年輕人昨夜燒床墊，疑似試圖逃離所致。
根據路透社，瓜地馬拉國家警察首長拉莫斯（NeryRamos）在現場表示，一群年輕人昨夜在一場騷亂後被隔離，有人試圖逃離，混亂中有人燒床墊，結果引發大火。
19名死者都是青少女。據各家醫院統計，另有至少40人送醫治療燒傷。
根據法新社，葬身火窟的青少女年齡14到17歲，而昨夜騷亂源起於所內年輕人群起抗議員工性侵和其他虐待行徑。
不過拉莫斯表示，當局仍在調查，起火者與試圖逃離庇護所的人是否為同一批人。
根據英國廣播公司（BBC），失火的聖母升天安全之家（Virgin of the Assumption Safe Home），位在首都瓜地馬拉市東南方約25公里的聖荷賽皮努拉巿（San Jose Pinula）。
瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）宣布全國哀悼3天，政府也批評這間庇護所的環境。聯合國兒童基金會（UNICEF）在推特留言譴責，稱這場大火是一場「悲劇」，還說「這些兒童和青少年必須受到保護」。
曾是庇護所員工的卡德納斯（Angel Cardenas）表示：「這裡像不定時炸彈，發生這一切不意外。」他表示自己曾多次警告所內環境惡劣。
聖母升天安全之家長久以來人滿為患，瓜地馬拉媒體報導，只准容納400人的所內收容了超過500人。
瓜地馬拉維護兒童權利檢察官希達‧莫拉萊斯（Hilda Morales）告訴媒體，她已要求關閉這間庇護所，因為社福當局無力管理。（譯者：中央社盧映孜）1060309
(中央社)
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