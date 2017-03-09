傳孔子也轉型 鄭麗君：無關轉型正義

我要評比

外傳國立故宮博物院「萬世師表－書畫中的孔子」展覽有意更名，文化部長鄭麗君今天表示，尊重故宮，但這和轉型正義無關，轉型正義有特定指涉意涵。

媒體報導，故宮展覽也要「轉型」？故宮7月排定「萬世師表－書畫中的孔子」展覽，部分民眾質疑「孔子與台灣關聯」，故宮院長林正儀說，儘管內容無法更動，但在展名及介紹上會更謹慎，以免產生對立，不排除拿掉「萬世師表」四字。

文化部上午在立法院教育及文化委員會報告業務前受訪說，這非文化部業務，但轉型正義是面對威權統治時期人權遭迫害，當代社會應採取的回應，包括還原歷史真相與人權教育等。

她說，轉型正義不是文化部1個單位可完成，文化部正在籌備國家人權博物館，未來可作為人權教育籌備基地，文化部轄下中正紀念堂未來也會配合轉型。1060309

(中央社)