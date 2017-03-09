籃網作客老鷹 半場林書豪8分3助攻

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美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊今天作客亞特蘭大老鷹隊，半場結束，籃網50比46領先，籃網台裔球員林書豪8分3助攻。

首節籃網27比23領先，第2節開始林書豪在板凳上休息，第2節後段回場上，老鷹則在第2節剩3分鐘左右追成39比39。

不過，林書豪接下來用三分外線幫球隊領先，第2節讀秒階段，羅培茲（Brook Lopez）和林書豪繼續用罰球拉開差距，籃網以50比46進入下半場。1060309

(中央社)