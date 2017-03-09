越南副總理：台塑要做好環保才可排汙
越南副總理張和平昨天指示相關部門繼續嚴格監控台塑河靜鋼廠的環保落實承諾，並表示台塑要滿足環保相關條件，才允許排放廢水。
越南媒體今天報導，張和平（Truong Hoa Binh）昨天主持召開中部沿海環境事故善後指導委員會會議，聽取相關部門有關展開對受損害民眾的賠償金支付等報告。
報導指出，至今越南政府已兩度撥款給受損害的河靜（Ha Tinh）至順化（Hue）中部4省當局共4兆6800億越盾（約合2.06億美元），以利展開賠償工作；目前到位發放比例達到76.8%。
張和平要求各相關部門加快對受損害民眾的賠償金支付，表示將成立4個工作小組前往這4個中部省分檢查與敦促賠償支付工作，確保不會發生貪腐行為。
張和平也指示相關部門繼續嚴格監控台塑的環保落實承諾，表示台塑要滿足環保相關條件，才允許排放廢水；同時要求各地當局加強維護政治穩定與社會秩序安全情況。
台塑河靜鋼廠去年4月排汙造成越南中部海洋環境事故，衝擊民眾生計與生活，隨後遭當地政府罰款5億美元作為善後賠償。這被視為越南有史以來最嚴重的環境事故，引起民眾關注。1060309
(中央社)
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