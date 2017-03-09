港媒：中共海軍擴編15% 加強陸戰隊

我要評比

據港媒報導，中共海軍今年將完成擴編15%，包括增加2個旅的陸戰隊，並加強南海部署。中國大陸軍事專家認為，未來幾年中共海軍新型艦艇大量服役，也對編制員額提出新需求。

香港商報網站8日報導，熟悉相關情況的軍方權威人士指出，中共海軍擴編從2016年下半年開始，將增加約15%的人手，海軍陸戰隊又是重中之重。

這名人士說，中共海軍人數或裝備都適應不了新形勢，擴充人手和設備是必然的事。中共海軍現役約23萬士兵，計劃增加3萬至4萬人，其中包括再增加2個旅的陸戰隊，今年就會完成人員擴編。

報導指出，中國大陸2015年宣布裁軍30萬人，但與海軍擴編並不衝突。

共軍目前公開的海軍陸戰隊只有隸屬南海艦隊的第1、第164旅，兵力約8000人，還有一些屬於陸軍、具兩棲作戰能力的部隊，總兵力約4.3萬人。

中國大陸環球網今天引述一名軍事專家報導，中共海軍擴編是大勢所趨，但是否增加15%仍不得而知。除了擴大陸戰隊規模，近年中共海軍大型先進艦艇接連服役，需要官兵駕馭與後勤支援，也對編制員額提出新需求。

中國大陸全國人民代表大會代表、中共海軍前政委劉曉江日前接受陸媒採訪時說，這波改革中擴大海軍編制將是必然的，不管是艦艇，還是編制人員都會有新發展。1060309

(中央社)