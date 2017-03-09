停機車忘拔鑰匙 麻豆警推代管方案

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台南市政府警察局麻豆分局從3月起推出「柔性代保管機車鑰匙」方案，員警若發現民眾停放機車後未拔下鑰匙，將貼上代管貼紙後，把鑰匙帶回派出所，盼降低機車失竊率。（麻豆警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月9日

台南市政府警察局麻豆分局從3月起推出「柔性代保管機車鑰匙」方案，員警若發現民眾停放機車後未拔下鑰匙，將貼上代管貼紙後，把鑰匙帶回派出所，盼降低機車失竊率。

麻豆分局指出，經分析轄區內機車失竊案件，許多是因民眾停車後一時疏忽，未拔取機車鑰匙，引起宵小覬覦。分局因此從3月起試辦「代保管機車鑰匙」方案，並對民眾加強宣導「鑰匙帶著走、機車偷不走」。

警方指出，員警若發現民眾停放機車後未拔下鑰匙，而且人已不知去向，將會代為保管機車鑰匙；並於機車儀表板或其他明顯位置，貼上代保管機車鑰匙貼紙，填寫車號、保管員警姓名及聯絡電話，告知駕駛人前往派出所領回鑰匙。

麻豆警分局長蔡進閱表示，騎乘機車離座後，切記將機車鑰匙取下，以減少機車遭竊；並應加裝大鎖，增加歹徒犯案的困難，多一層防範就少一分損失。1060309

(中央社)