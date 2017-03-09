台鐵春節未出勤 235人一大過

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台灣鐵路產業工會春節發動依法休假，確定遭懲處331人，台鐵已確定最重懲處是記235人一大過、6人兩小過與90人一小過。

交通部台灣鐵路管理局長鹿潔身今天在立法院交通委員會表示，春節期間共331人曠職，曠職1天90人記小過一次，曠職2天6人記小過兩次，曠職2天以上235人記大過一次。

鹿潔身說，懲處結果雖已確定，但工會認為春節前已告知要依法休假，而台鐵認為春節期間仍應出勤，爭議交由勞動勞動部不當勞動行為裁決委員會裁決，裁決期間暫不公布懲處名單。

不過 ，鹿潔身表示，勞動部裁決與台鐵懲處無關，等裁決結束，就會公布詳細懲處名單，如果遭懲處者不接受，仍可向公務人員保障暨培訓委員會提行政救濟。

台鐵產業工會主要是由車站、運務人員組成，不滿現行排班制度造成過勞，春節發起依法休假，認為依勞動基準法，勞工在國定假日休假不需請假。

不過，台鐵說，台鐵員工是公務人員兼具勞工身分，仍應符合公務人員請假規定，且春節正值疏運尖峰期，依工作契約春節應輪班值勤。1060309

(中央社)