金正男遇害 總統維安增專業醫務人員

國家安全局長彭勝竹今天說，由北韓領導人金正恩哥哥金正男被暗殺這件事看到總統維安有加強必要，總統蒞臨場所要加強人、物檢查及近身防禦，同時希望要求有專業醫務人員跟隨。

彭勝竹上午在立法院外交及國防委員會報告前受訪表示，由金正男這件事看到總統維安有加強必要，總統蒞臨場所要加強人、物檢查，希望國民體諒；近身防禦也是很重要工作，會加強這方面要求。

他說，國安局同時希望要求醫務人員跟隨，這些醫務人員有專業知識和能力因應。

網傳2月11日晚間台灣燈會總統蔡英文啟燈時，有空拍機闖入遭維安人員擊落，彭勝竹表示，目前了解空拍機沒侵襲到警戒區域，已對空拍機依法做適當處理。1060309

(中央社)