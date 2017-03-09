名廚創天價2.5萬美元墨西哥捲餅 沒人點
墨西哥捲餅雖然是個著名的平民小吃，但墨西哥一間豪華度假飯店的大廚，發會創意做出了一個含金箔、魚子醬等的超高檔墨西哥捲餅，要價高達2.5萬美元。
根據法新社(AFP)報導，墨西哥下加利福尼亞州的豪華度假飯店Grand Velas Los Cabos Resort的主廚Juan Licerio Alcala，創造了這個超高級墨西哥捲餅，內涵鮮蝦、魚子醬、松露和金箔。
Alcala說雖然在路上可以找到10披索一個的墨西哥捲餅，但他創造出這個高價版後，許多人都相當興奮和驚訝，墨西哥捲餅居然可以要價這麼高。表示Alcala相信他使用的美食和技巧，製造出了口味更和諧、更上一層樓的捲餅，值得這個價錢。
這個捲餅的玉米餅皮撒著24K的金箔、包著神戶牛肉、鮮蝦、Almas鱘魚子醬和黑松露布利起司。使用的莎莎醬含有Morita辣椒和麝香貓咖啡。
雖然這個高檔墨西哥捲餅已經放上菜單一個星期了，但截至目前為止沒人點餐。Alcala說有許多人興趣濃厚，這些人多半是美國人，通常想要試試看「打破界線」的感覺。
事實上要點這道餐也不容易，首先要先入住該飯店的總統套房才具備點餐資格，還必須先繳交1.25萬美元的訂金。
但用餐的服務也相當驚人，飯店會在沙漠中擺上餐桌上這道餐點，旁邊圍繞著重機，但飯店也會為客人需求做調整，例如可在客人求婚時，呈上這個餐點。
(中時電子報)
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