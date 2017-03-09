ADP：美2月民間增聘勞工數 近6年來最大
美國整合運算及企業外包供應商ADP公司今天報告，美國2月民間聘僱勞工增加人數為將近6年以來最大，同時產品製造領域也見到歷來最大就業人數增長。
法新社報導，美國連2個月公布相當強勁的就業數據，將有利於總統川普的聚焦創造製造業就業機會，他承諾將把製造業就業機會重新帶回美國。
然而，如果就業持續強勁，可能意味借貸利率調高的腳步將快於目前估計，值此之際，美國央行正在密切觀察至今溫和通膨的威脅。
美國2月民間聘僱勞工新增29萬8000人，超過外界預期的增加18萬人，也優於1月新增26萬1000人，1月數據較初估值向上修正。
美國2月民間聘僱勞工增加人數為2011年4月以來最高紀錄。
ADP這項數據的亮點在產品製造領域，2月新增聘勞工人數為該報告2002年4月開始以來最高紀錄。製造業2月增聘10萬6000人，服務業增加19萬3000人。
ADP研究所（ADP Research Institute）副總暨共同負責人伊爾德馬茲（Ahu Yildirmaz）表示，「2月證實為勞工就業令人難以置信的強勁月份，數年來未曾見過這樣的勞工增聘數據。」
ADP就業數據通常被視為美國勞工部就業月報的預測指標。美國勞工部定明天公布2月就業官方報告。（譯者：中央社徐睿承）1060309
(中央社)
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