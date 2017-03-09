馬頭山掩埋場第二次環評初審 環團場外抗議
富駿公司開發馬頭山掩埋場，9日召開第二次環評初審會議，環保團體號召200多人，在高市環保局外抗議，呼籲環評委員別當歷史罪人，綠委林岱樺團隊更要求政府停止有環保疑慮的政策；但另有百餘人到場聲援，力挺政府依法審查。
馬頭山掩埋場第二次環評初審會議今天上午9點，在環保局會議室召開，初審正在進行中。
會議開始前，環保團體即在環保局門外集結，唱自行改編的歌曲表達反對設置掩埋場，警方則出動大批警力維安，並設置路障以免發生衝突。
台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，馬頭山場址位於旗山、內門交界，附近有地下水，也位於斷層帶，若真的設置掩埋場，絕對會影響高屏溪水質、汙染大高雄、屏東民生用水，呼籲環評委員別當歷史罪人。
林岱樺也派10多名助理到場挺環團，持「市民作主、新好市長」手舉牌，在人群中格外顯眼；林岱樺參選團隊主委蔡見興說，政府面對人民有疑慮的政策，要更審慎考慮，特別馬頭山議題牽涉公共權益及私人利益，應以公益為優先考量。
不過，內門在地也有百餘位居民，搭4部遊覽車到場，在抗議群眾旁舉牌強調「相信專業、嚴格審查、創造雙贏」旗幟表達心聲，內東里長陳价臣強調，他們並非挺掩埋場，只是不希望少數聲音影響合法審查，阻礙地方發展。
富駿開發則回應，環評是高度專業性的調查，反對方不斷以不具專業基礎與科學驗證的指控，企圖影響專業審查，實屬不妥。該公司在守法前提下，盡力協助一般事業廢棄物妥善處理，避免偷倒、汙染土地及水資源，願受外界理性公評。
(中時)
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