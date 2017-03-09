KIMIKO收器官特寫真的怒了 3點聲明抨擊變態
今年37歲、身材相當火辣的舞蹈老師KIMIKO，日前分享自創的「8下操」，卻被「同志天菜」祖雄吐槽：「如果這樣能瘦，我15張證照通通拿去燒掉」，之後更引發健身界批評聲浪，至今戰火才稍微止息，然KIMIKO卻還得對抗不理智的網友，她今天po文，無奈表示：「我說真的。不要再寄任何身體器官的部位照片來嘲弄運動開玩笑！」，透露收到器官特寫照。
一直以高EQ與平心靜氣態度來面對攻擊、輿論的KIMIKO，這次真的怒了，針對寄器官特寫照來的網友，她發出3點聲明「1、這個行為完全不尊重自己的身體！2、以禮相待不表示接受『無法舉動』！3、這樣的行為得到的不會是關注而是在傷害自己！請停止了」，並標籤表示網路上雖然自由，但其實卻需要更多的自主管理，至於自己的情緒，她表示「和生氣比起來是更多的嘆氣」。
粉絲也紛紛表示這行為很不OK，大罵對方「變態」，也勸KIMIKO乾脆報警，甚至把對方大名報出來，KIMIKO則忙出來安撫大家，表示：「就如同我之前所說的。粉專雖然是公開的平台。但是遇到不適當的行為。我會出來維護並把關。希望『好言勸阻』的方式可以先行制止這樣的行為」。
(中時電子報)
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