暖醫line群組隨時開放諮詢 脊損病友稱讚

亞大醫院神經外科主任林志隆特別開設LINE群組，專門服務脊損患者隨時諮詢、解答，被病友讚為「暖醫」。(林欣儀攝)

為幫助遠距病患獲得完整醫療資訊，並隨時解答疑問，亞洲大學附屬醫院醫院神經外科主任林志隆特別開了一個LINE群組，專門提供脊損病患諮詢，而因脊髓空洞症、去年到亞大醫院就診的廖姓男子透過群組獲得病情相關資訊並成功手術，大呼林志隆真是「暖醫」。

38歲、家住桃園的廖男說，21歲時因跳水不慎導致頸椎受傷，隔年到桃園脊髓損傷潛能發展中心參與職訓課程，除順利找到網頁設計的工作，也學會桌球運動、更喜愛上打桌球，無奈的是，半年前因疼痛就醫，檢查才知因神經損傷引發脊髓空洞症，若不及時處理，恐導致上肢癱瘓。

廖男雖在住家附近的醫院開刀治療，但恢復情況不佳，常常會疼痛到無法下床，透過推薦加入林志隆設立的「林志隆醫師醫友交流區」群組，他表示，在LINE上詢問醫師相關情況及處理辦法，遇有特殊情況，林志隆也會私訊回答，今年初毅然決定到台中就醫，終於順利解除疼痛問題。

林志隆表示，廖男是因頸椎曾受傷，出現沾黏的情況，且去年開刀治療的效果未如預期，造成脊髓空洞情況加重，引發上肢無力及疼痛，為了能繼續打桌球，轉至亞大醫院接受「神經去沾黏及減壓引流手術」及「後顱窩重建手術」，重拾桌球運動。

林志隆強調，建立群組是希望讓全國各地的患者、或懷疑自己可能罹患脊髓空洞症的患者有問題能立即詢問，才能及早獲得治療，也盼分享恢復後的情況，目前群組成員約120人，盼讓病友在治療的路上不孤單。

(中時)