陸2月CPI年增0.8% 低於預期

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中國大陸官方今天公布，中國大陸2月消費者物價指數（CPI）年增0.8%，受食品價格由漲轉跌影響，漲幅較1月縮小1.7個百分點，也遠低於市場預期。

中國大陸國家統計局上午在官網公布，中國大陸2月居民消費價格總水準較2016年同期上漲0.8%，漲幅低於1月的2.5%，及彭博調查分析師的預估中值1.7%。

與1月相比，中國大陸2月CPI下跌0.2%。其中，食品價格下跌0.6%，非食品價格下跌0.1%；消費品價格下跌0.1%，服務價格下跌0.3%。

中國大陸國家統計局城市司高級統計師繩國慶分析，中國大陸CPI漲幅縮小，主要受「翹尾因素」變化影響。2016年2月在春節因素和寒流影響下，價格基數較高。

從具體分類看，食品價格由漲轉跌是主因，其中豬肉和鮮蔬價格分別從1月年增7.1%和1.6%，轉為2月年減0.9%和26%，合計影響CPI年增率縮小1.21個百分點。

但扣除食品和能源價格的核心CPI走勢較為平穩，中國大陸2月和1月核心CPI年增率分別為1.8%和2.2%，基本延續2016年溫和上漲態勢。1060309

(中央社)