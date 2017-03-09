CIA安全漏洞 美情報圈去年早知道

我要評比

維基解密公布中央情報局（CIA）文件，披露局內駭客工具後，美國情報和執法人員今天表示，他們去年底就知道CIA發生安全漏洞。至於是誰洩密，調查工作聚焦在承包商上。

要求不具名的官員告訴路透社，他們認為揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）昨天公布的文件屬實。

維解公布近8000頁號稱是CIA內部討論的文件，描述CIA談論他們於2013至2016年間所使用的各項駭客技術。

官員說，調查人員聚焦CIA承包商，視他們為將文件傳給維解的可能源頭。

1名熟悉調查工作的官員表示，擔任CIA承包商的幾間公司正在檢查哪些員工有權限出入遭維解公布的資訊，查閱他們電腦紀錄、電郵和其他通訊，看有無證據是誰要負責。

同時，德國首席聯邦檢察官辦公室也表示將審閱維解文件，因為有人暗示CIA是從美國駐法蘭克福（Frankfurt）領事館管理駭客中心。

聯邦檢察官辦公室發言人說：「我們將仔細審閱。」「如果看到有具體犯罪行為或明確犯罪人士的證據，我們將展開調查工作。」

再過幾天，德國總理梅克爾（Angela Merkel）即將訪問華府並首次會見美國總統川普。川普向來重砲批評柏林當局，從德國貿易政策到他眼中不足的軍事支出，他都有意見。

此外，維解爆新文件恐讓剛走出一連串醜聞的美德雙邊情報關係再趨複雜化。2013年爆出美國國家安全局（NSA）監聽梅克爾電話後，已使得德國議員積極展開調查。

先前揭露的事情已讓德國縮減與NSA的合作程度。（譯者：中央社蔡佳敏）1060309

(中央社)