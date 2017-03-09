冠脂妥藥品 9日起退換取得原廠藥
新北市府衛生局表示，持有「冠脂妥」藥品的病患，今天起，可退換藥品。台灣阿斯特捷利康公司表示，因醫學中心與區域醫院都從授權代理商進貨，且有認證，不列入換貨計畫。
新北市醫學中心板橋亞東醫院，與區域醫院衛福部八里療養院、台北醫院、雙和醫院，新店區台北慈濟、三峽恩主公、新店耕莘、永和耕莘醫院、新北市立聯合醫院，都自授權的經銷商裕利公司購買，且有認證，因此，不列入換貨計畫的優先順序。
病患如何知道新換的冠脂妥是原廠正品？台灣阿斯特捷利康表示，換回的藥品批號，為台灣從未銷售的批號。所有換回的新藥，都有防偽印章分辯。
台灣阿斯特捷利康公司表示，自發性更換地區醫院、基層醫院及藥局所有冠脂妥藥品（包含原廠正品及偽藥），對醫學中心及區域醫院，將會配合盤點協助辨識真偽。
台灣阿斯特捷利康表示，更換計畫要確保藥局及病患，都能確保獲得冠脂妥的原廠藥品。
新北市府衛生局表示，民眾從今天（9日）起，可回原取得藥品之醫療機構，或就近的藥局，換新的冠脂妥原廠藥品。地區醫院、基層醫院及藥局，都可換貨。
台灣阿斯特捷利康表示，所有現有的冠脂妥，必須在3月18日前退回至藥局，才符合換貨條件。建議病患應先向原取得藥物的藥局，問清楚是否已經有新的藥物，以利於更換完整藥盒或鋁箔包裝。
業者也請民眾，將家裡囤積的過期藥品，一起退至藥局，以利銷毀。1060309
(中央社)
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