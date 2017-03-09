景氣復甦 國發會：上半年有機會黃紅燈
隨著全球景氣復甦，各界樂觀看待經濟情勢回溫，國發會副主委龔明鑫表示，上半年有機會看到「景氣轉向熱絡」的黃紅燈。
立法院今天召開經濟委員會，國發會報告經管非營業特種基金106年預算案編列情形。
國發會日前公布1月景氣對策信號為綠燈，連續第7個月呈現代表景氣「穩定」的綠燈。其中，綜合判斷分數為29分，差3分就會達到「景氣轉向熱絡」的黃紅燈。
龔明鑫會前受訪表示，隨著全球景氣復甦，在出口、投資暢旺的前提下，上半年有機會看到景氣燈號轉為「景氣轉向熱絡」的黃紅燈。
龔明鑫說，目前觀察到訂單、經理人採購指數（PMI）的調查，都比原先預估的樂觀，也支撐未來幾個月呈現比較好的發展。目前景氣燈號已經接近黃紅燈的狀態，是有可能在最近的時間點，看到景氣燈號亮出黃紅燈。1060309
(中央社)
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