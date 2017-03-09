堆高機維修廠火警 消防車接力救援滅火

高雄市燕巢區一間堆高機維修工廠今發生火警，現場巷弄狹小，消防栓水源不足，在消防車接力救援下於31分鐘內撲滅火勢，廠內一輛小貨車及部分修理堆高機工具遭波及，無人傷亡。

高雄市119指揮中心凌晨3時30分接獲燕巢區鳳加路工廠有火警，即出動14車30人趕往灌救，火勢於3時57分控制，4時01分撲滅，現場無人員受傷及受困。

消防局說，由於火場是鐵皮搭建位於狹小巷弄，現場消防栓水源也不足，增加搶救困難，火勢在消防車接力救援下於31分鐘內撲滅，造成廠內一輛小貨車及部分修理堆高機工具遭波及，所幸無人傷亡，火警原因調查中。1060309

(中央社)