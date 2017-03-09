偽藥風波危機處理 蔣萬安：荒腔走板
國民黨立委蔣萬安今表示，降血脂藥「冠脂妥」偽藥事件爆發多日，衛福部雖已下令全面回收，但基層藥師卻反應退換制度一團亂，批評衛福部危機處理「荒腔走板」。
衛福部長陳時中今天上午赴立法院衛環委員會列席報告，會前受訪時被媒體問到偽藥事件時表示，食藥署2日接獲藥廠通報，隔日即介入查核，4日一知道是偽藥，當天中午就宣布停止供應，才沒讓這件事情繼續擴大，接著兩天不眠不休工作，提供檢調辦案。
偽藥事件後，健保署原規劃對開偽藥的醫療機構追討健保給付，陳時中昨卻宣布不追討，遭媒體質疑兩方不同調。
對此他表示，健保署基於財務管理考量才有此規劃，但為了避免基層損失，食藥署也協調原藥廠全面換藥，藥廠雖也是受害者之一，但仍願意配合，非常感謝。
陳時中說，因應偽藥事件，未來食藥署在藥品追蹤追溯系統會加快腳步，做得更完全，強化供貨管理。
國民黨立委蔣萬安質疑，食藥署處理偽藥事件不夠積極，雖近日已經下令全面回收，但卻接獲很多基層藥師反應退換制度一團亂，中盤商只有調查數量並要求下架，但重新換藥的商品卻不知何時拿得到，批評危機處理「荒腔走板」，呼籲公布判斷藥品真偽的一致標準，解決偽藥事件。1060309
(中央社)
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