看嘸大林蒲遷村普查內容 高市辦6說明會

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高市府今天說，已聯繫基層民眾將舉辦6場大林蒲遷村普查說明會，針對遷村方案做詳細說明，以利遷村戶了解遷村有關現金、土地和大樓安置等方案。

大林蒲環境惡化和污染嚴重，行政院長林全在去年底與居民對話數小時，他代表政府向居民致歉，宣示有決心在任內把問題做一個明確的交代。

高市府6日啟動大林蒲遷村普查，由里幹事等20名專責人員訪視並普查遷村戶意願，以利市府彙整並了解居民對遷村的意向及方案擇定，做為向中央爭取經費及擬定遷村經費的參考。市府強調普查結果並非遷村的最終方案，更不是居民的「賣身契」，未來如果要遷村還有土地丈量和查估等作業。

不過，基層不滿市府未先進行普查說明，就逕行要普查，不滿聲音四起，基層批評普查內容看得霧煞煞。

市府副市長史哲7日召集首長說明市府已事先與里長和意見領袖溝通過；不過民眾無法認同。

台灣要健康婆婆媽媽團高雄團、大林蒲六里守護遷村權益自救會等環保團體控訴市府背信，沒有向遷村居民做詳細普查說明，促市府舉辦公開、更有法律效力的聽證會或公聽會，才是順應民意、貼近民意。

民政局緊急協調居民12日起籌辦6場說明會，分別是12、19、26日各辦兩場說明會，要與基層對話說明。

高市府推動遷村普查將以戶為單位，預計發出1萬1640份問卷，問卷含現金、土地及集合住宅安置方案3種補償措施，調查結果僅供市府彙整計算所需經費、土地及興建大樓的需求參考，非最終方案選擇。1060309

(中央社)