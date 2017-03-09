傑尼斯男星沉迷情色按摩 心虛蒙臉

有岡大貴也被爆沉迷上情色按摩。（圖／取自推特）

傑尼斯旗下成員近來八卦緋聞不斷，先前「SixTONES」成員京本大我被爆出入情色按摩，卻還伸鹹豬手猥褻女按摩師。沒想到現在又有八卦消息，指他的師兄有岡大貴也愛情色按摩，甚至為了低調，進去都會蒙著臉，就怕被發現。

日本《日刊cyzo》爆料近來在日本節目《就在中午！》擔任固定班底的有岡大貴，在節目結束後就會預約情色按摩，他被女按摩師爆料，每回到店後都會用毛巾把臉蒙住，就怕被發現。

只是這樣的做法只是更會引起側目，但女按摩師誇獎有岡大貴很紳士，不會像先前傳出猥褻按摩師的京本大我一樣伸鹹豬手。粉絲也認為他只是花錢消除壓力，不需大做文章，力挺到底。

(中時電子報)