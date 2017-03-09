金正男遇害為鑑 國安局增強蔡英文維安

國安局長彭勝竹表示，由北韓領導人金正恩哥哥金正男遇害這件事看到蔡英文總統維安有加強必要。（中時資料照／陳怡誠攝）

國安局長彭勝竹上午在立法院受訪表示，由北韓領導人金正恩哥哥金正男遇害這件事看到蔡英文總統維安有加強必要，總統蒞臨場所有必要加強人、物檢查，希望國民體諒；近身防禦也是很重要工作，會加強這方面要求。

他說，國安局同時希望要求醫務人員跟隨，這些醫務人員有專業知識和能力因應。

(中時)