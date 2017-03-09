降雨南部不如預期 南部水情稍吃緊
近幾波鋒面讓北台灣緊繃的水情稍微舒緩，然而，中南部降雨卻不如預期。經濟部今早召開第一次水情檢討會議，經濟部常務次長楊偉甫表示，這次會議中會特別關心南部水情狀況，這幾波降雨南部不如預期。若「狀況吃緊會做初步決定」。
楊偉甫稱，這幾波鋒面雨量雖不大，但是對水情有舒緩的作用，在新竹地區採行的措施有效，水位下降趨緩，「短期內不會進入到二階限水」。
水利署表示，透過鼓勵農民休耕及自主性節水，新竹地區寶山及寶二水庫增加引水量約220萬噸、苗栗地區永和山及明德水庫增加引水量分別約200及110萬噸。
楊偉甫指出，目前翡翠水庫水情相當好，可以支援到石門水庫。若板新地區用水不需要靠石門水庫支援供應時，它就有餘力來支援新竹地區，確保竹科用水穩定。
由於這波鋒面降雨大多集中於北部地區，對南部地區幫助有限。楊偉甫表示會在會議中討論南部水情狀況，並做出初步決議。
(工商)
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