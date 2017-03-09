立委吳思瑤建議：中正紀念堂成為國家人權博物館總部

立法院今舉行教育及文化委員會，邀請文化部長鄭麗君到場做業務報告，針對日前中正紀念堂轉型事件，立委吳思瑤表示，她贊成文化部長鄭麗君提出，讓中正紀念堂成為中性的文化空間，並進行支持轉型正義等學術研究。

吳思瑤也希望，中正紀念堂未來可以成為國家人權博物館總部，在這裡啟動各種人權教育的課程，工作坊等活動，展現台灣對於自由人權的努力。

吳思瑤強調，目前國家人權博物館籌備處已經有綠島與景美人權園區兩處，更應該修復及擴大，如果中正紀念堂可以做為國家人權博物館，「這不是清除政敵，而是面對歷史。」

吳思瑤認為，文化部應該要對中正紀念堂未來的用途有自己的想像；鄭麗君則表示，要視討論過程以及成果來決定。

吳思瑤也舉例，全世界各國都有自己轉型正義的做法，吳思瑤說，像南非有真相調查委員會，德國有轉型正義基金會、財產獨立調查委員會；波羅的海三小國則是全面清除加害者雕像，「在台灣的促轉過程中，文化部應該扮演角色。」

鄭麗君表示，對於中正紀念堂轉型之後的用途，文化部的角色就是要舉行各種對話，讓定位交付社會討論，其次文化部也要帶動社會面對過去歷史，「對一個城市的想像，也需要大家參與，文化部的立場就是要促進社會討論，最後做出決定跟草案提出。」

(中時)