柯P批一例一休 北市府：應可簡化規定
台北市長柯文哲昨針對一例一休直言政府管太多，對此，台北市政府發言人劉奕霆今天說明，柯文哲的意思其實是認為一例一休的規定太過繁瑣，應可予以簡化，以免造成雇主的困擾；劉奕霆指出，相關法規的修訂是為了勞動權益的保障，政府會努力宣傳、輔導，保障勞工權益。
工商協進會昨日召開理監事會邀柯文哲到場演講，針對一例一休，他稱最大的問題，就是政府管太多，「管那麼多幹嘛！」他說，人民繳稅給政府，「要的是服務，不是來管他！」
(中時)
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