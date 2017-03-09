執行白沙屯媽祖回鑾勤務 待退巡官二度昏倒未脫險
苗栗縣警局通霄分局巡官蔡金吉，9日上午近8時許，與同事執行白沙屯媽祖進香回鑾勤務，被發現在巡邏車上突然昏倒，且有口吐白沫跡象，緊急以巡邏車送通霄光田醫院急救，隨後轉往大甲光田醫院持續急救中，目前已恢復心跳，可自主呼吸，惟意識不清。
分局長張嘉煌第一時間得知訊息，因勤務持續進行中，先指派組長蔡文欽及巡官陪同到醫院關切，並通知蔡在彰化的家屬趕赴醫院。同事聞訊，紛紛為他祈禱。
蔡金吉現年50歲，從苗栗分局調任通霄分局一組巡官，昨天勤務正常，今天上午配合白沙屯拱天宮媽祖回鑾相關勤務，乘坐同事開車墊在白沙媽隊伍後方。
警方說，蔡金吉近來身體健康狀況不好，有心臟和腎臟方面疾病，原本去年有意申請退休卻資格還不符合，須延至今年8月。
開車的王榮麟說，白沙屯媽祖12天11夜的進香行程，凌晨出發時他跟蔡巡官同組執勤，當時蔡一度昏倒在分局樓梯間，就醫後醫師有建議他進一步做檢查，不料這次可能舊病復發。
(中時)
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