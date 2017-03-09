蔣中正化名石岡一郎？學者：沒聽說過
中正紀念堂存廢問題又再次引起爭議，文化部火速決定每年2月28日都閉館一天，但是當天仍然在紀念堂廣場發生多次衝突。有些網友迂迴的稱「拆除石岡一郎神社」，他們所稱的是石岡一郎神社，是指中正紀念堂。蔣中正被稱為石岡一郎的說法由來許久，許多人物也都引用，社運醫生柳林瑋就曾公開說：「蔣介石叫石岡一郎」，甚至柯文哲還要媒體轉問郝柏村將軍：「你知道石岡一郎是誰嗎？」不過這個流傳甚廣的說法似乎經不起考證。
名叫「公民醒不醒」的臉書粉絲團刊登一則破解文：「蔣中正先生真的有日文化名嗎？」作者發現該種說法的來源只有維基百科，而維基百科在多個提到蔣中正的項目裡，都提到蔣介石曾化名石岡一郎、石田雄介、田雄介等，並且附上出處，來自《近代中國》雜誌第109期，李雲漢所寫〈蔣中正先生與台灣〉的163頁，因此作者就真的去圖書館翻閱，結果該篇文章裡並沒有提到蔣中正的日文化名。
作者並未就此停手，再去詢問中國現代史的學者劉維開與黃自進兩位教授，結果兩位教授都否定了此說，表示紀錄蔣中正生平的各種資料裡，並沒有出現蔣先生的日文化名。黃自進教授補充說：「蔣進入軍校的時候，是以『蔣志清』的名字登記在學籍欄，之後他的照片上開始出現『其介如石』的勉詞，後來創辦軍聲雜誌，首次以『介石』為名義發布文章，他並沒有再用其他的名字。」
可見就現有的資料，並未有石岡一郎的確切證據，而維基條目裡的資料來源也已經確認是錯的。但是這個謠言卻流傳極廣，甚至大陸的網路媒體也加以引用，使得大家都以為事實就是如此。
在該篇文章發布後，維基百科修改了條目，變成「來源請求」「原標示出處無此內容，請修正」
該篇文章全部內容：
自由時報2017年3月8日的一則新聞〈反串喊拆石岡一郎神社藍營網友未察覺喊支持〉，內文稱「其實石岡一郎是蔣介石的日本化名，所以石岡一郎神社就是中正紀念堂」，藉機糗一糗泛藍網民。
那麼蔣中正真的有「石岡一郎」這個日本化名嗎？
老編很快就發現，稱蔣先生有日文化名的說法，來源非常一致，也非常普遍，原來「牧童遙指維基村」，一切都從維基百科散播而來。根據維基百科「蔣中正」的條目，其中一列是「名號和稱呼」的整理表格，當中提到了許多蔣先生的名字與代稱，當中我們熟知的「蔣中正，字介石」以外，還有其他許許多多的稱乎，比如譜名「周泰」，幼名「瑞元」，學名「志清」等。
當中確有一條是這麼寫的：
化名-石田介雄（いしだ すけお），另作石田雄介（いしだ ゆうすけ），或田雄介（でん ゆうすけ） 1914年奉孫中山指派，與丁景梁（化名長野周作）前往中國東北地區，尋求與奉系軍閥合作時所取[16]:163。
還給了資料出處：李雲漢. 〈蔣中正先生與台灣〉. 《近代中國》第109期，1995年10月號.
一切看起來都是那麼的合理，有漢字名、日文拼法，化名理由，相關任務，以及同行者，看來這就塵埃落定了？
不過老編的個性一向追根究底，因此特別委託正在文化大學圖書館的朋友，請他找找學校有沒有《近代中國》第109期，很快朋友給了回覆，《近代中國》第109期確實有一篇李雲漢所寫〈蔣中正先生與台灣〉的文章，那麼文章內容是什麼呢？
結果在163頁處，確實提到了蔣先生在民國三年(1914)年，奉孫中山先生之命，前往東北尋求與奉系軍閥合作的事，內容如下：
蔣先生曾說，早在民國三年(1914)年他去東北策動討袁軍事時，孫中山先生即曾對他說過：「日本人如果不將台灣與東北交還給我們，並保護朝鮮的獨立，我們國民革命的運動是不會停止的。你要將這個意思，轉達給日本將領。」(10)
他到長春後在日本軍人為他舉行的招待會上，曾將孫先生的意思表達出來，結果則是：「招待會的主人是一位日本聯隊長，聽了我的話後大為不滿，面紅耳赤而去，第二天就請我離開東北。」
這一頁與日本有關的部分就到此，根本就沒有提到蔣先生的日本化名，而是「國民革命以收復台灣為目標」的相關故事。
什麼石岡一郎、石田介雄、石田雄介、田雄介，沒有出現。就連同行的丁景梁（化名長野周作），也沒有講到。
老編不死心，只好請教「蔣學」的權威學者-國立政治大學的劉維開教授，結果劉維開教授表示「並沒有看過相關資料」，接著教授建議我可以請教中研院近史所黃自進教授，因為黃教授對蔣在日本的資料十分清楚。
於是老編轉而麻煩黃教授了，撥通黃教授的研究室電話後，黃教授也說，他並沒有看過蔣先生有日文化名的相關資料，並稱「當時往返日本的中國人相當多，在日本長居的中國人也很多，沒有必要為自己另設日文化名。」
黃教授補充道：「蔣在入學的時候，是以蔣志清的名字登記在學籍欄上，之後他的照片上開始出現『其介如石』的勉詞，後來創辦軍聲雜誌，首次以『介石』為名義發布文章，他並沒有再用其他的名字。」
經過這麼一段考證，有2個感想：
1.蔣先生的日文名問題，至少在現有的資料中，是查找不到的，而且歷史學者也沒有聽過相關說法。
2.維基條目雖然確實解答很多問題，但是也經常散布不實消息、謠言、謊言。在這此考證中，維基條目講了9成9的事實，但是那0.1成的「日文名」卻是假的、捏造的。
(中時電子報)
文章來源：蔣中正先生真的有日文化名嗎？
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