同工不同酬 日男女薪資差距隨年齡大幅增長
據彭博社（Bloomberg）報導，世界銀行（World Bank）最新的調查顯示，直至今日，全球仍有7、8成女性的薪資遠低於男性，其中尤其以亞太地區最為嚴重。然而根據日本厚生勞動省的資料，日本當地男女同工不同酬的比例與差異，從35歲以後愈發明顯。20至24歲甫踏入社會的青年男女，平均起步月薪是差不多的，但進入到35至39歲的成長期時，日本男性的平均月薪來到近40萬日圓（約10.9萬台幣），但同齡的女性的月薪卻不到30萬日圓（約8.2萬台幣）；如果到50至54歲的中年穩定期，男性的平均薪資更來到50萬日圓（約13.6萬台幣），而女性卻依舊在30萬日圓（約8.2萬台幣）徘徊，中間的差距明顯可見。
日本社會與職場一直以來是出了名的男女不平等，不僅薪資有差距，許多企業對於女性的限制和苛政，像是一旦懷孕就必須辭職等的規定，更經常讓外界百思不得其解。安倍晉三（Shinzo Abe）政府上台後，雖多次疾呼並推動女性職場平權，並喊出2020年前要落實日本職場有30%女性主管的政策，但其政策卻似乎不見成效，就連他自己的19名內閣成員中，女性閣員僅有3名，完全不符合自己所提出的男女平權的政策。
去年世界經濟論壇（WEF）的全球男女薪資差距評比，全球144個國家中，日本僅排在111名的位子，甚至落後於衣索比亞（Ethiopia）和尼泊爾（Nepal）等國。相較於歐美國家，若男性薪資設為標準值100，對比於女性在瑞典（88）、法國（84.9）、美國（82.5）、英國（82.4）和德國（81.1）等國的薪資水準，日本僅72.2的比例似乎真的很低。除了少子化議題外，性別薪資差距加大恐怕也將是安倍政府另一個燙手山芋。
(中時電子報)
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