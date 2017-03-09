傳有另三款偽藥 衛福部長陳時中：做的很不像 未流入市面

發生偽藥的降血脂藥「冠脂妥」今天全面進行回收換藥，外界關心外傳「力清之」、「維妥力」及「佳糖維」等三款降血脂及血糖藥是否也出現偽藥？衛福部長陳時中今首透露，就目前的瞭解，「做的很不像」，市面流動性極低，食藥署也到市面進行抽驗，並未發現有偽藥流入。

立法院衛環委員會原排訂衛福部針對醫療人員勞動條件進行專案告，但各方均將焦點放在偽藥事件上。立委李彥秀表示，這次「冠脂妥」偽藥事件，食藥署實在反應太慢了，除了藥品的回收換藥之外，就算「力清之」等三款藥做的很不像，還是要教導民眾如何分辨。

立委蔣萬安亦批評，食藥署處理的荒腔走板、不夠積極，雖然今天啟動回收換藥，但很多基層藥師反應，根本沒有退換藥機制，運作起來很亂，廠商及中盤去了之後，只是調查數量及下架藥品，新藥何時來？何時可以給民眾？根本無法掌握。

陳時中表示，自今天上午10點起，「冠脂妥」新藥即可以全面鋪貨，一直換到本月18日。對於外界質疑食藥署反應太慢，陳時中指出，3月2日接到藥廠通報後，3月3日即進行檢驗，3月4日確定是偽藥，中午立即要求醫療院所及藥局下架，並對外宣佈。對於外界問及是否會進行懲處，陳時中說，同仁都很努力，不會進行懲處。

立委李彥秀表示，根據世界衛生組織（WH0）統計，全球偽藥約占10％，偽藥問題應從制度來根本解決，衛環委員會於2015年即要求衛福部要有藥品追溯及生產履歷制度的建立，但到現在仍然沒有，陳時中回應表示，未來會加速擴大範圍加速辦理，會努力在今年底完成藥品追溯及生產履歷制度建制。

(中時)