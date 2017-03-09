陳艾琳斷財源離定了 出國避「劈腿風波」

陳艾琳鐵了心要離婚，不惜放棄跟阿翔合作事業。(圖／翻攝自陳艾琳、阿翔IG)

藝人陳艾琳和阿翔家事屢上新聞版面，先是爆出男方約砲偷吃，後她又傳出劈腿，還被阿翔捉姦在床，負評纏身的她，鐵了心要離婚，並已出國避風頭。

據《蘋果日報》報導，有經紀人透露，陳艾琳演藝工作多以電視通告為主，不過因為家事頻上新聞版面，製作單位也不太敢邀她了，收入來源因此斷了，不過友人表示她家境不錯，又有投資，生活應該沒問題。

而她和阿翔的婚姻也面臨危機，據悉她離意堅決，不惜放棄之前跟阿翔合作的潮牌事業。其實，在劈腿事件爆發時，她就在臉書回應：「所有來龍去脈，我願意在事情解決後交代清楚。」

(中時電子報)