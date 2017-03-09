NBA》巴克利再嗆詹皇：只想聽奉承話

聽到巴克利再次對他的批評，不知道這次詹姆斯會怎麼回應。(美聯社資料照)

NBA傳奇球星「惡漢」巴克利真的打算跟騎士「小皇帝」詹姆斯完全槓上！先前才批詹姆斯詹皇太愛抱怨的巴克利，9日繼續嗆聲自己跟詹姆斯沒恩怨，單純只是詹姆斯對他不爽，「沒辦法，現在的球星都只喜歡聽奉承與拍馬屁。」

「詹姆斯是個偉大球員，也是很好的人，但他已有厄文、洛夫兩名全明星幫手，還有崔斯坦湯普生、J.R.史密斯、柯佛等人助陣，」巴克利說，「他不能一直還在說什麼需要幫助，這不是針對他個人，只是我的觀點而已。」

巴克利接著諷刺現今球星只聽好聽的話，「這些球星真的全然不管你的工作，只想要你拍馬屁，否則就要生氣，我在NBA與大學打了16年多，我從來沒跟誰對噴過，也不可能那樣做，因為我知道那是工作而已。」

甚至對於社群網路的鄉民留言，巴克利也很有意見，「社群網路真是很糟糕的東西之一，每個鄉民都自認說的意見很重要，那真的是太邪惡了。」

(中時電子報)