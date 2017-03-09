安海瑟威：性別歧視 囿限男性與家庭社會聯繫

美國知名女星安海瑟威。(圖/美聯社)

2016年9月9日，安海瑟威出席多倫多國際電影節。(圖/美聯社)

聯合國大使安海瑟威在國際婦女節當天，大談她的母職經驗，已經身為一個孩子的媽，也再次向大眾宣導企業應支持帶薪育嬰假。她認為社會期待女人或女孩照顧家庭的普遍共識，目前還是非常頑固，也是非常真實的刻板印象，但是其實這不只是歧視女性而已，更是整個社會囿限了男性與家庭社會的聯繫，侷限男性參與社會的角色扮演。

美國知名女演員安海瑟威，去年3月首度當媽，6月受邀成為聯合國親善大使，婦女節當天她分享個人有趣的母職經驗，並大力倡導企業應實行帶薪育嬰假的立場。

《ABC新聞》報導，根據美國現行「家庭與醫療假法案」（the Family and Medical Leave Act,FMLA），美國公司必須給勞工每年12周無薪產假。

安海瑟威用貼近大眾的口吻談到自己的實際經驗是:「我生了兒子一個禮拜後，我還是幾乎不能走路，我實際感受到的是，我才開始知道原來一個新生兒，每件事都只能完全依賴我和我的丈夫，同時，我大部分事情還是得依賴我丈夫，然後我們都對我們的家庭、我們之間的關係有了重新的認識。」

她繼續說，某程度上，每一位美國家長都被期待，在沒有收入的情況下，3個月後一切就要回復正常，但是我回想到自己的情況，如果懷孕實際意謂的是家裡多一張嘴吃飯的話，而美國人民大多都是靠薪水度日，12周無薪產假，經濟上要怎麼度過呢?

她在講稿中，除了聚焦育嬰假、性別刻板印象、實惠的育兒服務外，還大力主張在孩子出生後，男性也應該享有帶薪育嬰假，尤其未來可能有些家庭裡只有兩個爸爸，更需要帶薪育嬰假。

最後，她令人深省的提問:為什麼我們要低估爸爸的角色功能，同時又給媽媽這個角色過多的負擔呢?提倡帶薪育嬰假不只是工作休假的問題而已，也是創造角色定位的自由空間，讓我們自由選擇如何安排時間，而不是一再被社會期待和性別歧視侷限。她補充說，帶薪育嬰假其實是一個所有人的議題。

(中時電子報)